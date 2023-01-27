В Китае видео трогательного прощания умирающего с женой набрало 32 млн просмотров

Видео было выложено в сеть 11 января, и уже количество посмотревших превысило 32 млн. В ролике постаревший мужчина перед смертью говорит жене трогательные слова, пробирающие до слез. Пара прожила вместе 64 года.

Историю рассказали в South China Morning Post. Пользователи, посмотревшие эти кадры, были растроганы до слез.

Мужчина на смертном одре произносит последние слова, и адресованы они 83-летней жене, прожившей с ним 64 года.

Видео 11 января разместил на Douyin под ником Xin Jing Jia You родственник умершего. Съемка была сделана в доме пожилых супругов, проживающих на севере Китая в декабре прошлого года.

В описании к посту сообщается, что мужчина умер от неизвестной болезни на следующий день после прощания с женой. За день до этого пара отметила 64-ю годовщину свадьбы.

Из комментариев родственника:

"Дедушка все-таки ушел. С тех пор бабушка плачет как ребенок" "Он неохотно оставил ее на следующий день после их 64-й годовщины свадьбы. Он оставил девушку, которую лелеял и заботился о ней всю свою жизнь"

Вот что жена говорит умирающему:

"Я ненавижу тебя. Почему ты оставляешь меня так поспешно?"

На что муж отвечает:

"Не плачь. Я не хочу оставлять тебя, но это не мой выбор"

Из комментариев посмотревших ролик:

"Я плакал каждый раз, когда видел это видео. Дедушка ни разу не упомянул слово "любовь", но его предложения были полны любви"

Видео стало вирусным в считанные дни, на сегодняшний день его посмотрели более 32 млн долларов.