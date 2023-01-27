РИА Новости: США не давали Турции указаний насчет российских самолетов

Как сообщил информационному агентству «РИА Новости» информированный источник, Аэропорты и авиакомпании Турции не получали связанных с требованием США указаний по недопуску в страну российских самолетов американского производства.

Представители Министерства транспорта и инфраструктуры отказались давать подробные комментарии и заявили, что пока идет исследование информации.

Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники распространило информацию, что якобы Соединенные Штаты Америки оказывают давление на Турцию, чтобы та запретила прибытие и обслуживание рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства. По данным этой газеты, в конце минувшего года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер объявила турецким чиновникам официальную позицию Белого дома. По мнению журналистов Wall Street Journal, данная ситуация продемонстрирует, смогут ли Соединенные Штаты Америки и их союзники в дальнейшем преуспеть в долгосрочной изоляции России, или Кремль продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.