23-летняя ютубер из Франции назначила дату своей смерти в этом году

Для этого она собирается перебраться в Бельгию, где действуют специальные программы по добровольному уходу из жизни для людей с болезнями.

23-летняя французская ютубер Лили, которую ее последователи знают как Олимпу, объявила, что назначила дату смерти. По словам девушки, это случится уже в нынешнем году, и поможет ей в этом ассистент.

"Моя жизнь - не сериал Netflix. Мы не можем обсуждать конец, - объявила молодая женщина в видео своим более чем 250 000 подписчикам. - Это моя жизнь, и это трудное решение, которое мне пришлось принять".

Олимпа рассказала, что у нее диагностировали диссоциативное расстройство личности (ДИД) и расстройство внимания (СДВГ), что побудило ее принять до 15 разных личностей.

Девушка призналась, что она "очень устала" и после "долгих размышлений" решила переехать в Бельгию, чтобы в последнем квартале 2023 года воспользоваться правом на самоубийство с помощью помощи, действующим в этой стране.

Молодая женщина не раз открыто делилась в социальных сетях травмами, через которые прошла с детства. По ее словам, она сама была жертвой педофилии и в подростковом возрасте подверглась пяти изнасилованиям. Она также подвергалась издевательствам в течение 14 лет в школе.

"Как у каждого человека, у меня есть свои границы, и эти границы годами доводились до крайности, - сказала она. - Я не могу больше проходить испытания".

Ее решение вызвало во Франции дебаты по поводу морали самоубийства с помощью ассистента.