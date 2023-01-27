Стая собак растерзала 7-летнего мальчика и покалечила его мать

Ребенок вышел на улицу, когда на него набросились ротвейлеры и другие собаки смешанных пород. Мать попыталась защитить сына, но оказалась бессильна.

Страшная трагедия произошла в США в штате Айдахо. На 7-летнего мальчика напала стая собак, от полученных травм ребенок скончался.

По данным местной полиции, стражи порядка в ответ на экстренный звонок прибыли на место происшествия. И обнаружили, что маленький Келлан и его мать Эмили Айлас тяжело ранены. Обоих доставили в больницу.

Но малышу медики помочь уже ничем не смогли. А его мать находится в реанимации, у нее разрыв артерий и повреждение нервной системы, а также раны на руках, затылке, спине.

Согласно странице, созданной подругой жертв, инцидент произошел в индейской резервации племен Шосон-Бэннок, где жили Келлан и Эмили. Мальчик вышел поиграть на улицу, и через несколько минут на него напали собаки. Эмили бросилась спасать сына, но защитить ребенка от агрессивных животных у нее не получилось.

Двух ротвейлеров и двух других представителей смешанной породы собак, набросившихся на ребенка, усыпили. Их владельцы получили 15 штрафов за различные нарушения, в том числе за превышение лимита на количество домашних животных или животных, разрешенных в заповеднике.