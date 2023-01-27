Пушилин: ждем хороших новостей из Угледара
Как заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин журналистам информационного агентства «РИА Новости», взятие Угледара может коренным образом поменять расклад сил на фронте.
Как подчеркнул Пушилин, в настоящее время все ждут хороших новостей из Угледара. По словам временного руководителя ДНР, окружение и последующее освобождение данного населенного пункта решает многие задачи. Взятие под контроль города обеспечит российским воинским подразделениям выход на красноармейское и кураховское направления.
Пушилин отметил, что Угледар может стать для российской армии очередным и очень важным успехом.
Сутками ранее советник временно исполняющего обязанности руководителя ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах. По словам Кимаковского, основная задача вооруженных сил России сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять данный населенный пункт в клещи по аналогии с Соледаром.
Опубликовано: Алексей Гладкий