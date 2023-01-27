Женщина мучилась от рвоты два года, прежде чем врачи поняли, что все дело в марихуане

История опубликована в Business Insider. 23-летняя девушка два года не могла остановить рвоту, и врачи не знали, как ей помочь. Потом причина была найдена: злоупотребление марихуаной.

Непрекращающаяся рвота продолжалась два года, облегчение наступало только при приеме горячей ванны. Медики разводили руками.

Все обследования не давали результатов, причину установить не удавалось. Женщина постоянно оказывалась в больнице, жалуясь на тошноту, рвоту, боль в животе.

Такое часто бывает при диабете, который был выявлен у пациентки. Один раз анализ мочи обнаружил марихуану в организме. Девушка курила ее перед визитом к врачу.

Как оказалось, бесконечная рвота была вызвана постоянным курением марихуаны. Так пациентка стремилась снять симптомы тошноты, но лишь усугубляла ситуацию.

В малых дозах каннабис действительно помогает облегчить состояние, но при длительном приеме и передозировке рвота только усиливается.

Девушке наконец поставили диагноз: синдром гиперемезиса каннабиноидов.

Подсказку врачи нашли в горячем душе, который при таком диагнозе на самом деле улучшает на время самочувствие.