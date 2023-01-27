Эксперты опровергли миф о том, будто лимон осветляет цвет глаз и лечит конъюнктивит

Существуют две техники изменения цвета глаз, но, хотя они уже применены, все еще подвергаются многочисленным исследованиям.

Лимон - один из фруктов, обладающих наибольшим количеством полезных свойств. Он полезен при лечении гриппом, для укрепления организма. Находятся и те, кто осмеливается использовать его для осветления глаз.

Однако специалисты предостерегают от того, чтобы устраивать подобную пытку глазаам.

"Лимонный сок содержит три кислоты: лимонную кислоту, яблочную и аскорбиновую. При попадании на кожу они могут вызвать химические ожоги. Эти ожоги вызывают воспаление, способное сделать кожу светлее или темнее. Исходя из этого, некоторые решили, что лимон может осветлить и цвет глаз, но это неверно", - объяснил врач-офтальмолог, исследователь Ванесса Фуэнтес.

Жители Мексики в своих предположениях пошли еще дальше: решили, что лимон способен вылечить конъюнктивит благодаря своим антисептическим свойствам. Но правда в том, что в итоге можно получить серьезный ожог глаз.

"Если нанести на глаз чистый лимонный сок, то можно получить кислотный ожог, в результате чего роговица станет затуманенной и повредится. Не говоря о том, что этот ожог глаз может привести и к повышению внутриглазного давления, повреждению коллагеновых волокон, повреждению ресничных тел из глаз", - подчеркнула эксперт.

Существуют две техники изменения цвета глаз, но, хотя они уже применены, они все еще подвергаются многочисленным исследованиям.

"Первый из них называется кератопигментацией. Он заключается в создании туннеля внутри передней поверхности глаза, называемого роговицей, а затем вводится специальный пигмент. На данный момент рисками процедуры являются светочувствительность, сухость глаз и возможная аллергическая реакция на пигмент", - объяснила Фуэнтес.

И добавила, что этот способ изменения цвета глаз все еще на стадии исследования.

"Второй метод изменения цвета глаз- лазерное удаление пигмента, при котором луч проходит через роговицу и слегка нагревает коричневый пигмент радужной оболочки, он отслаивается и выходит из глаза через кровоток. Таким образом в конечном итоге можно выявить синеватый или зеленоватый оттенок", - раскрыла секрет еще одной методики доктор.

Офтальмологи при этом опасаются, что накопление молекул пигмента может привести к глаукоме, увеиту, потере зрения или слепоте. Этот метод тоже до конца не изучен.