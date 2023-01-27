Эксперты объяснили причины повышенной чувствительности к запахам

Если это не временная особенность в виде последствий болезни или некого другого состояния, то речь идет о гиперосмии.

По статистике, около четверти взрослого населения в возрасте старше 40 лет страдает каким-либо расстройством обоняния.

Из них наиболее распространенными, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, является гипосмия, которая представляет собой снижение способности обнаруживать запахи. На втором месте - аносмия, она заключается в неспособности обнаруживать запахи. На третьем - паросмия, которая представляет собой изменение нормального восприятия запахов.

Самая редкая особенность - гиперосмия, которая связана с особой чувствительностью к запахам. Она способна влиять на качество жизни людей. Эта особенность может быть временной и даже прерывистой, что связано с основным заболеванием, либо постоянной.

Почему это происходит? Наиболее частая причина у женщин - беременность. В этот период обоняние может быть обострено, но обычно это временное состояние, которое заканчивается через несколько месяцев.

В качестве возможных причин называется мигрень, которая повышает чувствительность органов чувств, а также - некоторые неврологические состояния. Точно так же аутоиммунные заболевания могут быть связаны с изменениями в обонятельной системе. Играют роль и наследственные факторы, факторы окружающей среды.

Распространенными причинами нарушений обоняния являются старение, синусит и другие инфекции нарушения верхних дыхательных путей. А еще - курение, заболевания полости рта, воздействие химических веществ, лучевая терапия, болезнь Паркинсона или Альцгеймера, гормональные нарушения.

Если вы чувствуете, что сила запахов такова, что становится непреодолимой, лучше всего проконсультироваться с врачом, который поставит соответствующий диагноз и проведет лечение, чтобы решить проблему.