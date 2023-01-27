Орбан: Венгрия не поддержит никаких санкций против российской атомной энергетики

Премьер-министр Венгрии прокомментировал результаты недавнего национального опроса, в ходе которого 97% проголосовали против антироссийских санкций. В опросе приняло участие 1,4 миллиона венгров (население 9,71 миллиона).

"Для меня очень важно дать понять, что не премьер-министр Венгрии выступает против санкций, а вся нация объединилась против них", — сказал Виктор Орбан в утреннем шоу "Радио Кошут".

Он добавил, что Венгрия не поддержит никаких санкций, которые повысят инфляцию. В декабре 2022 года она составила 24,5% и был самой высокой во всем Европейском союзе. По словам премьер-министра, она должна начать снижаться в феврале-марте и может вернуться к одночисловому значению в конце года.

Венгрия работает с Россией над расширением своей единственной атомной электростанции в Пакше в центральной части страны. Этот проект является одним из ключевых проектов правительства Виктора Орбана в энергетическом секторе.

Строительство двух новых блоков мощностью по 1200 МВт каждый было поручено Росатому в начале 2014 года. Ожидается, что все инвестиции будут стоить около 12 миллиардов евро, из которых 80% должны быть покрыты за счет российского кредита.