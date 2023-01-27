Исполнительный директор с доходом за день свыше $120 тыс: кто и за что ему столько платил

О Джеффе Моррелле рассказали в The Wall Street Journal. Он был наемным директором в компании Disney и смог заработать там менее чем за 4 месяца свыше 8,3 млн долларов.

Джефф Моррелл попал на эту хлебную должность 24 января 2022 года. Его взяли исполнительным директором по корпоративным вопросам.

Проработал Джефф всего 70 дней, затем случился конфликт. Мужчина решил, что эта должность его не устраивает и ушел.

За неполных 4 мес. Моррелл заработал более 8,3 млн долларов. Сверх этого он получил денежную компенсацию за то, что согласился на увольнение.

До этого компания Disney компенсировала мужчине траты на переезд (почти 1 млн долларов), потом купила ему жилье за 4,5 млн долларов. По информации

The Wall Street Journal, покупка дома сотруднику, если есть необходимость в переезде, - это привычная практика для компании.

Как сообщает CNN, далее последуют и другие выплаты Джеффу Морреллу. Бывший наемный директор должен получить 4 млн долларов за неотработанный период контракта.

И это пока лишь часть полагаемой суммы за увольнение раньше срока, в целом вся выплата данной компенсации составит 10 млн долларов.

Получив на руки такие деньги, можно было бы и вовсе забыть о работе до конца дней.

Однако Джефф Моррелл уже нашел замену компании Disney и устроился на хорошую должность в Teneo. Там в его обязанности будет входить развитие стратегии и коммуникации.