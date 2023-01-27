Светлана Журова: предложение МОК российским спортсменам является неприемлемым для честных людей

Заслуженный мастер спорта, а ныне известный парламентарий Светлана Журова, прокомментировала предложение МОК спортсменам РФ и РБ.

МОК заявил, что сейчас рассматривается вариант допуска спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям, но только в индивидуальном порядке и при выполнении определенных требований.

В перечень требований входят выступление под нейтральным статусом, отсутствие проблем с допингом и спортсмены не должны были быть замечены в поддержке СВО.

По словам Журовой, подобное предложение для российских спортсменов неприемлемо.