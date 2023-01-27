Полицейская собака выследила пьяного водителя, которой спрятался от стражей правопорядка

Этот случай произошел в британском Сассексе - двухлетняя овчарка Коппер получила благодарность от руководства местной полиции.

23-летний водитель службы доставки Найлс Биркетт отказался затушить сигарету и сбежал в ближайший лес после того, как был задержан полицейскими за езду в нетрезвом виде.

Вызванная на место происшествия констебль полиции Сассекса Эсме Джилл прибыла вместе со своим "напарником" - овчаркой по кличке Коппер. На пса была возложена ответсвенная миссия - отыскать сбежавшего в густой, труднодоступной лесопосадке.

Немецкой овчарке удалось выследить водителя недалеко от местчка Твин Оукс Драйв. Молодой человек был задержан по подозрению в вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Полиция Сассекса широко осветила этот случай в рамках кампании по борьбе с вождением в нетрезвом виде в округе.

По статистике, в декабре 2022 года в Сассексе по этой статье было арестовано более 200 водителей.