Журналист The Guardian пришел в ужас, когда нейросеть создала статью за 30 секунд

ChatGPT бесплатно написала статью за пол минуты. За такую работу автор должен был получить 615 долларов и потратить на это несколько часов.

Свою историю журналист Генри Уильямс рассказал в The Guardian, там он подрабатывает редактором. Ему поручили написать статью, за которую обещали 615 долларов.

Обычно на такую работу Генри тратит несколько часов. В этот раз он решил провести эксперимент, результат которого его испугал не на шутку.

Мужчина использовал нейросеть ChatGPT, и она создала готовый текстовый контент за 30 секунд. Правда, нужны были кое-какие доработки: текст оказался суховатым и безжизненным.

Такая правка заняла несколько минут. Причем граммаоность сгенерированной "нейростатьи" была на высоте: никаких ошибок.

Генри Уильямс серьезно обеспокоен:

"Я почти уверен, что искусственный интеллект возьмет на себя мою работу"

Действительно, если нейросеть начнет создавать статьи, журналисты и другие работники информационных изданий окажутся безработными.

Но есть одно "но". ИИ пока не умеет придумывать что-то новое. Нейросеть генерирует информацию из уже имеющихся источников.

К тому же она периодически допускает фактические ошибки, предоставляя ложные сведения. Такая "нейрожурналистика" в итоге может привести к распространению множества фейков в сети.