Журналист The Guardian пришел в ужас, когда нейросеть создала статью за 30 секунд
ChatGPT бесплатно написала статью за пол минуты. За такую работу автор должен был получить 615 долларов и потратить на это несколько часов.
Свою историю журналист Генри Уильямс рассказал в The Guardian, там он подрабатывает редактором. Ему поручили написать статью, за которую обещали 615 долларов.
Обычно на такую работу Генри тратит несколько часов. В этот раз он решил провести эксперимент, результат которого его испугал не на шутку.
Мужчина использовал нейросеть ChatGPT, и она создала готовый текстовый контент за 30 секунд. Правда, нужны были кое-какие доработки: текст оказался суховатым и безжизненным.
Такая правка заняла несколько минут. Причем граммаоность сгенерированной "нейростатьи" была на высоте: никаких ошибок.
Генри Уильямс серьезно обеспокоен:
"Я почти уверен, что искусственный интеллект возьмет на себя мою работу"
Действительно, если нейросеть начнет создавать статьи, журналисты и другие работники информационных изданий окажутся безработными.
Но есть одно "но". ИИ пока не умеет придумывать что-то новое. Нейросеть генерирует информацию из уже имеющихся источников.
К тому же она периодически допускает фактические ошибки, предоставляя ложные сведения. Такая "нейрожурналистика" в итоге может привести к распространению множества фейков в сети.
Опубликовано: Храмова Оксана