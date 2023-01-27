Колумбийский наркоторговец Отониэль может получить в США пожизненное заключение: он признался в переправке нескольких тонн кокаина

Как передает BBC, колумбийский наркоторговец Дайро Антонио Усуга Давид (Отониэль) признал свою вину в перевозке и продаже нескольких тонн кокаина в разные страны.

Ему грозит лишение свободы от 20 лет до пожизненного заключения, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов Америки.

Наркоторговец не только признал свою вину, но и готов выплатить компенсацию в сумме более чем 200 млн. долларов.

В своем устном заявлении, которое Отониэль зачитал в суде Нью-Йорка, он признал, что за время своей преступной деятельности организовал переправку из Колумбии нескольких тонн наркотиков в такие страны, как: Мексика, Коста-Рика, Понама, Гондурас.

Операция по поимке преступника велась с 2015 года, но арестовать наркоторговца удалось только в октябре 2021 года. Весной 2022 года Отониэль был экстрадирован в Америку.