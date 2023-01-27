Пассажирам эконом-класса предлагают комфортные кровати в самолетах на тихоокеанских маршрутах

Это делается для того, чтобы завоевать расположение путешественников, перелетающих через Тихий океан.

Многие авиакомпании начали бороться за клиентов, которые летают тихоокеанскими рейсами. Поэтому были внесены серьезные изменения в перелеты пассажиров эконом-класса.

Им предлагается больше удобств, в том числе места для лежания и даже полноразмерные кровати.

Нешуточная борьба в вопросах комфорта разгорелась между авиаперевозчиками Quantas Airways и Air New Zealand. Они пытаются превзойти друг друга, чтобы увеличить продажи билетов на 16-часовые перелеты между Оклендом и Нью-Йорком.

Специалисты говорят, что такой подход создаст здоровую конкуренцию и повысит интерес пассажиров к перелетам в послековидный период. До этого отрасль переживала застой и кризис, который отразился на ее финансовом состоянии.

К 2024 году компания Air New Zealand планирует добавить в салоны самолетов двухъярусные кровати Skynest, предназначенные для эконом-класса.

Пассажиры смогут бронировать места для четырехчасового сна в специальных "капсулах".Цены на такое удовольствие пока не раскрываются.

В сентябре прошлого года авиакомпания уже предлагала специальные комфортные кресла Skycouch своим клиентам. Это кресло превращает три сиденья эконом-класса в импровизированную кровать.

А компания Quantas Airways объявила, что с июня 2023 года будет работать над созданием беспосадочных рейсов Окленд-Нью-Йорк, Сидней-Нью-Йорк и Сидней-Лондон. Для этого она собирается приобрести 12 самолетов Airbus A350-1000, выполненных по индивидуальному заказу.

В салонах эконом-класса будет предусмотрено дополнительное пространство для ног, а также оздоровительная зона, где пассажиры смогут разминаться и пить воду во время полета.