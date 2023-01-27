На премию Razzie Awards больше не будут номинировать актеров моложе 18 лет

Номинировать на премию будут только артистов, которым уже исполнилось 18 лет, чтобы избежать скандалов на подобие того, который произошел недавно с 12-летней актрисой Райан Кирой Армстронг.

Один из основателей премии, Джон Уилсон, заявил, что принятое решение признать столь юную девушку худшей актрисой было опрометчивым и необдуманным.

Этот опыт заставил создателей премии пересмотреть ее условия и ввести новое правило: актеры и режиссеры, не достигшие восемнадцатилетия, жюри рассматриваться не будут.

Райан Кира Армстронг – не первая юная актриса, которую номинировали на премию Razzie Awards. До этого актера Джейка Ллойда из фильма «Звездные войны: Скрытая угроза» также признали худшим. Ему на тот момент исполнилось всего 8 лет.