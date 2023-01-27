Эксперты высказались о намерении российских властей ввести реестр видеоигр

Комментарии специалистов приводит издание "Коммерсантъ". Своим мнением поделились А. Журавлев и А. Малахов.

Глава комиссии по правовому обеспечению А. Журавлев считает, что такой путь ведет в тупик.

"Об этом можно судить по опыту китайских властей, которые за несколько лет жесткой цензуры своими руками уничтожили собственный рынок"

Мнение директора отдела цифрового развития Центра стратегических разработок Александра Малахова:

"Создание списка правильных и неправильных игр, введение иных ограничений не заставит аудиторию играть в российские патриотические продукты, которых, впрочем, пока еще нет"

Далее эксперт добавил, что такой подход приведет оттоку прибыли из российского игрового рынка и сделает невозможным создание конкурентных игровых продуктов.