Эксперты развеяли миф, что щелканье пальцами вызывает артрит

Ученые пояснили: пальцы в этот момент трещат потому, что внутри синовиальной жидкости образуется газовая капсула, и она взрывается, когда люди их тянут.

Принято считать, что от щелканья пальцами развивается артрит рук. Так ли это?

"Это миф, - считает физиотерапевт Карлос Рохас. - Но щелканье может нанести ущерб пальцам и привести к деформации".

"На самом деле у меня самого есть такая привычка, и в свои 53 года у меня нет никаких уродств", - поделился специалист. И объяснил, что пальцы трещат потому, что внутри синовиальной жидкости образуется газовая капсула, "и это то, что взрывается, когда мы их тянем".

В частности, этот газ, из которого состоят пузырьки, представляет собой азот, уточнила специалист по ревматологии Джейсон Либовиц. И нет никаких научных доказательств того, что хруст пальцев связан с развитием артрита и что это вредно для здоровья рук.

"Артрит возникает не из-за того, что звенят пальцы, это определенная наследственная патология, которая может быть разных типов и включает воспаление и кристаллизацию синовиальной жидкости. Говоря в просторечии, синовиальная жидкость похожа на смазочное масло, которое защищает суставы", - отметил Рохас.

По словам эксперта, у склонных к такому наследственному заболеванию жидкость кристаллизуется, подвижность суставов теряется, возникает боль, скованность и - определенная деформация.