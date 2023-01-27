МО РФ: ракетным ударом России сорвана перевозка оружия НАТО в Украине

В Министерстве обороны России рассказала о результатах массированного ракетного удара армии РФ по позициям ВСУ в зоне спецоперации.

27 января пресс-служба Министерства обороны России уведомила, что минувшей ночью российские войска с применением ракет морского и воздушного базирования нанесли прицельные удары по энергетическим объектам Украины, пунктам управления ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса.

По данным спикера ведомства Игоря Конашенкова, в разультате серии ракетных атак российские военные смогли сорвать операцию по перевозке западного оружия в Украине. Известно, что часть из перевозимых вооружений была поставлена Киеву странами Североатлантического альянса.