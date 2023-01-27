Эксперты расказали о пользе самодельного яичного шампуня

Яйца богаты белками и такими питательными веществами, как фосфор, железо, кальций и калий. Все они необходимы для организма человека.

Социальные сети наполнены народными рецептами, которые призваны творить чудеса. Один из них - мытье волос яичным желтком, белком или просто яйцами. Эдакий домашний яичный шампунь. Действительно ли он имеет волшебные свойства и влияет на густоту и блеск волос?

Как поясняют эксперты, яйца богаты белками и такими питательными веществами, как фосфор, железо, кальций и калий. Все они необходимы для организма.

Кроме того, у яиц есть увлажняющие, смягчающие свойства, которые могут действовать как питательное вещество для тусклых и пересохших волокон, они также содержат жирные кислоты, которые делают его идеальным ингредиентом для уравновешивания жирности без пересыхания.

Учитывая все эти свойства, этот продукт включили в состав кондиционеров, масок для волос, а также в рецепты шампуней.

Одно из исследований показало, что водорастворимые пептиды, полученные из яичного желтка, действительно стимулируют рост волос. Но это не значит, что, нанося на волосы яйцо из холодильника, сразу можно ждать эффект.

Нет. К сожалению, молекулы яйца, меда, майонеза, бананов и многих других ингредиентов, которые мы обычно наносим непосредственно на волосы, являются слишком большими, чтобы проникнуть в волокна волос и увлажнить кожу головы, отметила специалист по уходу за волосами Дана Йегрес.

По ее словам, временный результат действительно можно ощутить, но поверхностно, и серьезные изменения они за собой не влекут.

Что действительно доказано, так это то, что такие маски помогают предотвратить выпадение волос, особенно у женщин, переживающих стадию менопаузы, когда им необходимо особенно тщательно ухаживать за кожей и волосами.

Самый простой способ сделать с помощью яйца действенную маску - взбить яйцо и добавить к нему три столовые ложки обычного шампуня. Смесь нанести на влажные волосы, оставить на несколько минут, и смыть второй раз одним шампунем.

Можно использовать и цельное яйцо, но только взбитое до образования пены. Некоторые при этом добавляют чайную ложку лимонного сока, но важно отметить, что это может вызвать раздражение чувствительной кожи. Оставить на 20 минут и промыть волосы обычным шампунем и кондиционером.

Во всех случаях рекомендуется использовать холодную воду на протяжении всего процесса, потому что горячая вода может усилить запах яйца. Такие маски можно делать не чаще 1 раза в неделю.