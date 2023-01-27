Крылова: вертолёт спецотряда «Россия» попал в аварию во Внуково

Глава пресс-службы управления делами Путина Елена Крылова рассказала об аварии в аэропорту Внуково с участием российского вертолёта.

Официальный представитель Кремля Елена Крылова уведомляет, что в пятницу вертолёт отряда специального назначения "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково, раскрутившись перед взлётом из-за дефектов, обнаруженных в районе рулевого винта воздушного судна. По данным Крылова, капитан "России" самостоятельно принял решение о посадке вертолёта.

Также Елена Крылова отметила, что в момент инцидента в аэропорту Внуково пассажиры в кабине вертолёта отсутствовали. К текущему моменту правоохранители и эксперты-техники уточняют причины произошедшего.