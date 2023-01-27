Савичева назвала причину своего ухода со сцены

Известной исполнительнице Юлии Савичевой пришлось сделать выбор между работой и семьей.

Юлия Савичева сообщила в интервью "МК", по какой причине покинула сцену. Она объяснила, что перед ней стоял выбор.

Здоровье артистки хромало, а они с супругом хотели стать родителями. Совмещать профессию и желание забеременеть не получалось, так как Юлия - трудоголик.

Савичева занялась здоровьем, берегла себя, так как не вылазила из болезней.

Звезда сцены осознала, что семья очень важна, и без нее она не сможет.