Савичева назвала причину своего ухода со сцены
2023-01-27 16:20
Известной исполнительнице Юлии Савичевой пришлось сделать выбор между работой и семьей.
Юлия Савичева сообщила в интервью "МК", по какой причине покинула сцену. Она объяснила, что перед ней стоял выбор.
Здоровье артистки хромало, а они с супругом хотели стать родителями. Совмещать профессию и желание забеременеть не получалось, так как Юлия - трудоголик.
Савичева занялась здоровьем, берегла себя, так как не вылазила из болезней.
Звезда сцены осознала, что семья очень важна, и без нее она не сможет.
Опубликовано: Наталья Гончарова