Орбан: Венгрия заблокирует санкции ЕС против ядерной энергетики России

Виктор Орбан заявил о нежелании администрации Будапешта поддерживать европейские санкции против российской ядерной отрасли.

27 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан дал интервью местному информагентству Kossuth, где публично заявил, что постоянные представители Венгрии в Европейском союзе не станут поддерживать новые пакеты санкций содружества в отношении России, которые будут направлены против российской ядерной энергетики.

По словам Орбана, правительство Венгрии намеревается воспользоваться правом вето для блокировки подобных санкций Евросоюза в случае, если официальный Брюссель примет решение об их введении.