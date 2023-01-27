Татьяна Кравченко, сыгравшая сериале "Сваты" Валюху, считает свою экранную внучку личным врагом

Ее возмутили антироссийские высказывания украинской актрисы Анны Кошмал, сыгравшей в сериале «Сваты» ее внучку.

Свои мысли она изложила в эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

Кравченко призналась, что считает ее предательницей и не понимает «кто промыл Анне мозги».

Она вспоминает, что во время совместной работы в сериале, Кошмал была спокойной, молчаливой девушкой, ее все поддерживали, помогали, когда она попала в больницу.

Актриса недоумевает, откуда взялось столько ненависти к своим российским коллегам.

Также Татьяна Кравченко высказалась и относительно нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, с которым ей довелось вместе работать.

«Кто бы мог подумать?! Наверное, власть так негативно на него повлияла», - предположила актриса.

