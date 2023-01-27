«Аватар: Путь воды» поднялся на 5-е место в списке самых кассовых фильмов всех времен

У Джеймса Кэмерона есть причины быть счастливым. Его последний фильм настолько популярен у зрителей, что только что занял 5- е место в списке самых кассовых постановок в истории.

Таким образом, в пятерке этого списка уже три фильма этого режиссера: две части "Аватара" и "Титаник".

Второй части "Аватара" потребовалось 2,54 миллиарда долларов, чтобы обогнать "Мстители: Война бесконечности" и войти в список самых кассовых фильмов всех времен. Это достижение обеспечило ему место в ТОП-5.



Мало кто верил, что "Аватар: Путь воды" сможет этого добиться, но оказалось, что для Кэмерона нет ничего невозможного. С точки зрения прибыли от его фильмов с ним не может сравниться никакой другой режиссер.

Успех "Аватара: Путь воды" тем более впечатляет, что он был достигнут в пост-COVID-19 период, когда заполнить кинотеатры гораздо труднее, чем до 2020 года. Более 2 миллиардов долларов на счету фильма Кэмерона — лучший кассовый показатель этого периода. Пока что лидером этого списка был фильм "Человек-паук: Нет пути домой, собравший 1,92 миллиарда долларов".

Вторая часть "Аватара", вероятно, не остановится на пятом месте в списке самых кассовых фильмов всех времен. Чтобы обогнать "Звездные войны: Пробуждение силы", который занимает 4-ю позицию, новому фильму Кэмерона осталось заработать всего 14 миллионов долларов. А чтобы потеснить "Титаник" с третьего места - придется собрать в общей сложности 2,18 миллиарда долларов.

Второе место кажется недостижимым. Там "Мстители: Финал", собравшие по всему миру 2,79 миллиарда долларов.

Джеймс Кэмерон будет бороться сам с собой за третье место в списке самых кассовых фильмов всех времен. Не только потому, что "Титаник" — третий, но и потому, что у фильма с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет еще есть шанс увеличить сумму прибыли. В феврале он возвращается в кинотеатры по случаю 25-летия премьеры.