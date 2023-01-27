Палудан повторно сжёг Коран в Дании вопреки ультиматуму Эрдогана

Шведский ультраправый политик Расмус Палудан второй раз сжёг Коран во время акции протеста.

Вечером пятницы ряд зарубежных СМИ опубликовали свежую видеозапись, на которой видно, что оппозиционер Расмус Палудан вновь сжёг том Корана на одной из оживлённых улиц Копенгагена. Примечательно, что местные полицейские охраняли Полудана во время того, как он сжигал священную книгу мусульман.

Известно, что ранее Расмус Палудан сжёг Коран впервые, пообещав продолжить подобные акции по всей стране. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не станет поддерживать усилия Швеции по вступлению в НАТО в случае повторения подобных мероприятий.