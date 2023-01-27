Newsweek: Трамп пообещал завершить конфликт в Украине за 24 часа

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что смог бы договориться о прекращении боевых действий в Украине всего за одни сутки.

Вечером пятницы журналисты газеты Newsweek сообщили, что Дональд Трамп опубликовал новый пост в своей личной социальной сети Truth Social, где заявил, что если бы сейчас он был президентом Соединённых Штатов, то конфликт между войсками Украины и России не произошёл.

Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что он смог бы договориться о прекращении боевых действий в Украине всего за 24 часа. По мнению Дональда Трампа, для этого ему необходимо вновь занять должность американского президента.