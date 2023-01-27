Le Monde: Во Франции не хватает танков для передачи Украине

Французская пресса пишет, что в стране не хватает танков, чтобы передать их Украине.

По данным газеты Le Monde, французская армия в настоящее время имеет в своем распоряжении 226 танков Leclerc, но только пригодны к эксплуатации.

Также в стране ведутся дискуссии о том, имеет ли смысл отправлять от 10 до 20 таких боевых машин, учитывая их сложное обслуживание, а также тот факт, что европейские страны имеют на вооружении больше немецких танков Leopard 2, которые проще перебросить в Украину.

У государств-членов НАТО есть 2000 танков Leopard, которые, по данным лондонского Международного института стратегических исследований, считаются одними из самых совершенных в мире.

Несмотря на то, что Leclerc считается мощным боевым танком, он "столь же силен, сколь и хрупок", подчеркивает Le Monde, добавляя, что Leclerc также требует значительного материально-технического обеспечения, что может создать проблемы для Украины.