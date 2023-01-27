Джокович прокомментировал фото своего отца с флагом России

Известный теннисист Новак Джокович рассказал о фотографии своего отца с российским государственным флагом.

27 января сербский теннисист Новак Джокович впервые высказался о фотографии своего отца с флагом России, публично заявил, что его родитель не высказывался в поддержку боевых действий на территории Украины. По данным Джоковича, фото его отца с российским флагом лишено политического контекста.

Вместе с тем Новак Джокович отметил, что попавший в скандал мужчина будет смотреть сегодняшнюю игру сына дома по телевизору, а не на спортивном стадионе, не желая провоцировать агрессивно настроенных болельщиков.