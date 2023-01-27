Bloomberg: Запад боится перехода СВО в Украине на уровень Первой мировой

Издание Bloomberg сообщило об опасениях лидеров США и Евросоюза изменения сценария боевых действий в Украине.

Журналисты американской газеты Bloomberg утверждают, что американские и европейские лидеры опасаются изменения природы конфликта в Украине и его переход на сценарий Первой мировой войны, когда враждующие стороны обстреливали друг друга из гаубиц и артиллерии, а перехода не шла в наступление, оставляя линию разграничения неизменной.

По мнению аналитиков Bloomberg, при подобном сценарии с большой долей вероятности победят российские войска, чья военная промышленность более совершенна.