Times: выходец из РФ стал крупнейшим налогоплательщиком в Британии
2023-01-27 17:05
Информагентство Times утверждает, что в 2022 году крупнейшим британским налогоплательщиком стал уроженец России Александр Греко.
Журналисты газеты The Times уведомляют, что в минувшем году больше всего налогов в Великобритании заплатил выходец из России Александр Греко, ранее основавший специализирующуюся на трейдинге компанию XTX Markets. Известно, что в 2022 году Греко отдал казне Великобритании 487,4 миллионов фунтов стерлингов.
По данным ряда СМИ, ранее Александр Греко учился в московском университете имени Михаила Ломоносова и в Российской экономической школе, после чего переехал в Соединённое Королевство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей