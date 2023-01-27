Times: выходец из РФ стал крупнейшим налогоплательщиком в Британии

Информагентство Times утверждает, что в 2022 году крупнейшим британским налогоплательщиком стал уроженец России Александр Греко.

Журналисты газеты The Times уведомляют, что в минувшем году больше всего налогов в Великобритании заплатил выходец из России Александр Греко, ранее основавший специализирующуюся на трейдинге компанию XTX Markets. Известно, что в 2022 году Греко отдал казне Великобритании 487,4 миллионов фунтов стерлингов.

По данным ряда СМИ, ранее Александр Греко учился в московском университете имени Михаила Ломоносова и в Российской экономической школе, после чего переехал в Соединённое Королевство.