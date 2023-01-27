Meta вернула Дональду Трампу его аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram

Два с лишним года назад компания Meta заблокировала экс-президенту Америки доступ в сети Facebook и Instagram. В настоящий момент принято решение о восстановлении его аккаунтов в "ближайшие недели".

По сообщению Engadget, при восстановлении аккаунтов Дональда Трампа будут установлены "новые ограничения для предотвращения повторных правонарушений".

К этому решению Meta пришла через несколько месяцев после того, как Илон Маск восстановил аккаунт бывшего американского президента в Twitter.

Другая причина возвращения аккаунтов, возможно, кроется в реакции собственного надзорного совета компании на введение бессрочной блокировки профилей Дональда Трампа.

Члены совета раскритиковали руководство компании за несоблюдение своих же правил и попытку "избежать своих обязанностей".

Как известно, Дональд Трамп получил 24-часовой бан в Фейсбук за публичную похвалу в адрес бунтовщиков после нападения на Капитолий США 6 января 2021 года.

Потом блокировка аккаунта перешла в категорию "бессрочных".