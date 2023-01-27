TheStreet: Илон Маск сообщил о повышенном спросе на автомобили Тесла

Генеральный директор производителя автомобилей заявил, что компания получила в два раза больше заказов, чем способна производить в данный момент.

После того как Илон Маск снизил цены на свои автомобили в Китае и США к концу прошлого года, у инвесторов возникли сомнения по поводу спроса на продукцию мирового лидера в сфере производства электромобилей.

Действительно, производитель уменьшил цены на четыре модели. Разница составила 7-20% почти на всех рынках.

Илон Маск дал ответ сомневающимся в растущем спросе на его электромобили:

"Пока что в январе мы наблюдали самые высокие заказы с начала года, чем когда-либо в нашей истории. В настоящее время мы наблюдаем заказы, почти в два раза превышающие темпы производства"

Маск уверен, что выбранная ценовая политика поможет еще больше стимулировать спрос.

"Спрос будет хорошим, несмотря на возможное сокращение автомобильного рынка в целом. Так что, по сути, цена действительно имеет значение. Я думаю, что просто огромное количество людей хотят купить автомобиль Tesla, но не могут себе этого позволить"

Миллиардер считает, что уменьшение цены важно для среднего потребителя, а целью Tesla "всегда было создавать автомобили, доступные по цене как можно большему количеству людей".