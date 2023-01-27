В России дорожают молоко и мясо, лекарства и ЖКХ

Российский фонд Общественное мнение провел среди соотечественников вопрос о подорожании продуктов.

Согласно результатам опроса россияне заметили подорожание различных товаров и услуг.

35% граждан РФ отметили, что подорожало мясо, 33% указали на подорожание молочной продукции, а 29% опрошенных уверены в подорожании рыбы и морепродуктов. Подорожали и другие продукты.

Не остались в стороне от роста цен лекарства, их подорожание отметили 33% опрошенных и услуги ЖКХ – здесь подорожание заметили 38% россиян.