Орбан: Венгрия наложит вето на любые санкции против российской атомной энергетики

Венгрия наложит вето на любые санкии против российской атомной энергетики, заявил в пятницу, 27 января премьер-министр Виктор Орбан.

Украина призвала 27 стран ЕС ввести санкции против "Росатома", российской государственной атомной энергетической компании. Но Венгрия, у которой есть построенная Россией атомная электростанция, которую она планирует расширить вместе с Росатомом, заблокировала их.

Орбан, которого цитирует Reuters, сказал: "Мы не допустим реализации плана по введению санкций в отношении атомной энергетики. Это исключено".

Венгерская АЭС "Пакш" имеет четыре небольших российских реактора ВВЭР-440 общей мощностью около 2000 мегаватт, которые были введены в эксплуатацию в период с 1982 по 1987 год. Завод получает ядерное топливо из России.

В рамках соглашения, подписанного в 2014 году с Россией, Венгрия намерена расширить АЭС в ​​Пакше двумя российскими реакторами ВВЭР мощностью по 1,2 гигаватт каждый.

Проект "Пакш-2" стоимостью 10–12 млрд евро должен на 80% финансироваться Россией, а строительство блоков должно быть завершено не позднее 2026 года.