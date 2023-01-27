Эксперты объяснили, можно ли полностью избавиться от целлюлита

Чтобы избежать его появления, специалисты рекомендуют соблюдать правила здорового питания и увлажнения, избегать употребления табака и алкоголя.

Хотя целлюлит является лишь эстетической проблемой, его наличие волнует многих как синоним несовершенства.

Так было не всегда: когда-то пышные фигуры с целлюлитом были параметром красоты небесных пропорций. Лучшим примером являются "Три грации" Педро Пабло Рубенса - эта знаменитая работа XVII века сейчас находится в Музее Прадо.

Фактически более 95% женщин в мире страдают целлюлитом. Мариана Камарена, диетолог, специализирующаяся на здоровье органов пищеварения, объясняет, что с точки зрения питания мы можем многое сделать сами. Ключ в том, чтобы стимулировать лимфатическую систему к истощению накопленного.

"Целлюлит говорит нам о том, что ткань под кожей воспалена, эти клетки разрушены, потому что выходит из строя лимфатическая система, которая при посредничестве узлов, иммунной системы и других отвечает за вывод жиров”, - пояснила эксперт.

Чтобы помочь организму в этих процессах, специалист рекомендует, во-первых, минимальное увлажнение, рассчитанное исходя из веса человека. Эта формула представляет собой умножение веса в килограммах на 0,035. Результатом является количество литров жидкости, которое мы должны потреблять в день.

Камарена рекомендует также употреблять антиоксиданты, содержащиеся в овощах и фруктах с повышенным рейтингом в соответствии с их индексом ORAC, что означает высокую способность поглощать свободные радикалы. Среди них капуста, черника, шпинат, клубника. А также - настои зеленого чая, кофе, гвоздика, куркума.

Специалист также указывает на частые физические упражнения и использование преимуществ сауны.

Доктор Ландаэта говорит, что при целлюлите или липодистрофии образуются отложения жира, воды, токсинов, а также образуются характерные ямочки, которые в зависимости от степени липодистрофии выглядят более или менее выраженными, и на это также может влиять возраст и даже наши циклы.

Например, по мере приближения менструации это может быть более заметно на ногах, животе, руках, ягодицах.

В более тяжелых случаях целлюлита могут ощущаться боль, дискомфорт, и это связано с растяжками и варикозным расширением вен. Но независимо от типа имеющегося целлюлита Ландаэта рекомендует соблюдать правила здорового питания и увлажнения, избегать употребления табака и алкоголя, носить очень плотную одежду, поскольку она влияет на кровообращение.

А после тренировки - принять душ с холодной водой, поскольку он улучшает кровообращение, тонизирует кожу и мышцы.

“Это самый базовый уход. Кроме того, на рынке также есть антицеллюлитные кремы, которые обладают липолитическим действием и помогают немного разрушить внутренние волокна. Точно так же кофеин является частым ингредиентом этих продуктов, потому что он помогает выводить токсины. Но, кроме того, есть антицеллюлитный массаж, который следует проводить у специалистов, которые помогают дренировать лимфатическую систему”, - пояснила эксперт.

Существуют и специальные методы лечения, которые удаляют локализованный жир, укрепляют кожу.

“Все, что разрушает жировые клетки и улучшает кровообращение, значительно улучшит состояние кожи при целлюлите. Это не устранит его полностью, но улучшат кожу до 90%”, - заключила Ландаэта.