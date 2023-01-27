Ученые из Ланкастерского университета нашли неожиданный способ ранней диагностики рака яичников

В новом исследовании ученые из Имперского колледжа и Ланкастерского университета изучили записи карт лояльности почти 300 женщин, более чем у половины из которых был диагностирован рак яичников.

Они обнаружили значительный рост покупок безрецептурных обезболивающих и лекарств от расстройства желудка за несколько месяцев до постановки диагноза.

Это говорит о том, что задолго до того, как женщины осознают свои симптомы как достаточно тревожные, чтобы обратиться к врачу общей практики, они могут лечить их дома.

Ученые напоминают, что ранняя диагностика рака яичников повышает шансы выжить и надеются, что исследование поможет в этом.