МИД России пригрозил Латвии последствиями за снижение уровня дипломатических отношений

МИД России опубликовал официальное сообщение, в котором говорится о последствия действий Латвии по снижению дипотношений с РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот провокационных демарш Риги не пройдет без последствий.

В российском МИД напомнили, что деструктивные действия латвийских властей и так уже разрушили связи между двумя странами.

В качестве примера там назвали зачистку русскоязычного информационного пространства и уголовное преследование россиян.