МИД России пригрозил Латвии последствиями за снижение уровня дипломатических отношений
2023-01-27 20:06
МИД России опубликовал официальное сообщение, в котором говорится о последствия действий Латвии по снижению дипотношений с РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот провокационных демарш Риги не пройдет без последствий.
В российском МИД напомнили, что деструктивные действия латвийских властей и так уже разрушили связи между двумя странами.
В качестве примера там назвали зачистку русскоязычного информационного пространства и уголовное преследование россиян.
Опубликовано: Светлана Репина