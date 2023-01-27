В Украине формируются роты операторов ударных беспилотников

27 января в Министерстве обороны Украины сообщили, что идет создание рот операторов БПЛА, передает РИА Новости.

Как указано в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале Минобороны Украины, это будут первые в мире военные подразделения такого рода.

Планируется, что роты операторов будут обеспечены связью посредством спутников Starlink, БПЛА и боеприпасами для них.

Необходимость создания подразделений принципиально нового типа назрела исходя из ситуации, которая сложилась на поле боя в Украине. Решение было принято главнокомандующим украинских войск Валерием Залужным.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в феврале в Украину из Германии прибудет 10 000 терминалов Starlink, с помощью которых обеспечивается широкополосный доступ в интернет в любой точке земли.