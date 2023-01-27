Глава МИД Сербии Дачич: у нас много разногласий с Европарламентом
2023-01-27 20:11
Глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что у его страны есть немало разногласий с Европарламентом.
Он отметил, что решения Европарламента не являются обязательными для исполнения, однако важно реагировать на то, что не соответствует действительности.
При этом Дачич отметил, что Сербию ждет свой европейский путь, и отказываться от взаимодействия с партнерами в Европе страна не планирует.
Ранее глава МИД Сербии заявил, что считает введение антироссийских санкций некорректным.
Опубликовано: Светлана Репина