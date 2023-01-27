Телескопический унитаз раздавил сантехника в центре Лондона

По сообщениям полиции, техник, работавший над телескопическим писсуаром, который может убираться в пол, когда он не используется, скончался в пятницу после того, как его раздавило устройство в центре Лондона.

По сообщению Скотланд-Ярда, во второй половине дня были вызваны службы экстренной помощи, чтобы спасти мужчину, который был раздавлен во время работы с телескопическим писсуаром.

«Несмотря на усилия экстренных служб, мужчина скончался на месте происшествия», сообщила полиция в Twitter, добавив, что оцепление для безопасности оставалось на месте.

По словам пожарных, мужчина оказался в ловушке из-за этого устройства, которое установили в оживленном центре Лондона, где много театров, баров и ресторанов.

Для его освобождения использовалась лебедка и были задействованы значительные силы, в том числе 25 пожарных.