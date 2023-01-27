Политик Палудан снова сжег Коран: на этот раз возле посольства Турции в Копенгагене

Об очередном акте сожжения Корана сообщил сам глава датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, передает РИА Новости.

На этот раз для проведения акции он выбрал диппредставительство Турции в Копенгагене.

Палудан записал видеообращение и опубликовал его. В нем он сообщил, что только что он вернулся от здания посольства Турции, где сжег «эту книгу». Он убежден, что это покажет президенту Эрдогану, что не стоит притеснять свободу слова в Швеции и Дании.

Также, по сообщениям СМИ, подобная акция прошла возле здания российского диппредставительства в Дании.

Первый акт сожжения Корана произошел 21 января возле здания диппредставительства Турции в Стокгольме. СМИ сообщали, что акцию одобрили власти Швеции.