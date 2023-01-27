Техноблогер Wylsacom: белорусский ноутбук Horizont оказался китайским Itel Spirit 2

Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) опубликовал видеоролик о белорусском ноутбуке Horizont H-book MAK4.

По его словам, ноутбук белорусского производства на самом деле является китайским Itel Spirit 2.

Такой вывод блогер сделал, исходя из одинакового дизайна, технических характеристик и одной и той же наклейки о сертификации DTS. Единственное отличие – это буква Н, обозначающая Horizont, вместо надписи Itel.

При этом стоимость белорусского ноутбука заметно выше, чем китайского.