Издание Daily Mail опубликовало материал британского генерала Ричарда Ширеффа, который утверждает, что Запад должен передать Украине любое необходимое ей оружие.

По его мнению, это следует сделать ради перспективы, несмотря на реальный риск эскалации конфликта.

Генерал считает, что НАТО должно предоставить Украине все оружие, которое есть в арсенале Альянса, включая дальнобойные ракетные системы и истребители.

Ширефф подчеркивает, что это касается также танков, бронированных машин и артиллерийских орудий.