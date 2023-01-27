Россия высылает посла Латвии

Россия решила выслать латвийского посла. У дипломата есть две недели, чтобы покинуть страну, сообщает ТАСС.

МИД РФ приказал послу Латвии Марису Риекстиньшу в двухнедельный срок покинуть Россию.

В понедельник, 23 января Латвия приняла решение понизить дипломатические отношения с Россией. Посол Латвии должен был покинуть миссию 24 февраля, в годовщину начала российской СВО Украине.

Этот шаг стал выражением солидарности с Эстонией в связи с решением России выслать посла страны, отмечает rp.pl.

Таллинн вышлет российского посла в отместку за действия Москвы, сообщило МИД Эстонии. Решение является ответом на действия Москвы. Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией и дала послу срок до 7 февраля, чтобы покинуть страну.

В российской дипмиссии заявили, что руководство Эстонии "сознательно разрушает весь спектр отношений с Россией" в течение последних нескольких лет.

Российская сторона обвиняет Эстонию в "тотальной русофобии".