Al-Hadath: США могут выбрать военный способ решения проблем с Ираном
2023-01-27 22:13
Издание Al-Hadath со ссылкой на собственный источник в Белом доме сообщает, что Байден может выбрать военное решение проблем с Ираном.
По словам источника, США заинтересованы в возобновлении ядерной сделки с Ираном, однако сейчас неподходящее для этого время.
Он утверждает, что в нынешних условиях возобновление ядерной сделки не является приоритетом для США.
Ранее американский Минфин сообщил о расширении санкционного списка в отношении Ирана.
Опубликовано: Светлана Репина