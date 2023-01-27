Al-Hadath: США могут выбрать военный способ решения проблем с Ираном

Издание Al-Hadath со ссылкой на собственный источник в Белом доме сообщает, что Байден может выбрать военное решение проблем с Ираном.

По словам источника, США заинтересованы в возобновлении ядерной сделки с Ираном, однако сейчас неподходящее для этого время.

Он утверждает, что в нынешних условиях возобновление ядерной сделки не является приоритетом для США.

Ранее американский Минфин сообщил о расширении санкционного списка в отношении Ирана.