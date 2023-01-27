The Jerusalem Post: во время теракта в синагоге Иерусалима погибло 7 человек
2023-01-27 22:28
Издание The Jerusalem Post сообщает, что количество погибших в результате теракта в синагоге Иерусалима выросло до семи человек.
Ранее сообщалось о пяти погибших. Известно также, что десять человек получили ранения.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, которые выходили из синагоги в районе Иерусалима Неве-Яаков.
После прибытия правоохранителей стрелок попытался бежать, но был убит силами безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина