The Jerusalem Post: во время теракта в синагоге Иерусалима погибло 7 человек

Издание The Jerusalem Post сообщает, что количество погибших в результате теракта в синагоге Иерусалима выросло до семи человек.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Известно также, что десять человек получили ранения.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, которые выходили из синагоги в районе Иерусалима Неве-Яаков.

После прибытия правоохранителей стрелок попытался бежать, но был убит силами безопасности.