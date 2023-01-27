The Jerusalem Post: во время теракта в синагоге Иерусалима погибло 7 человек

2023-01-27 22:28

Издание The Jerusalem Post сообщает, что количество погибших в результате теракта в синагоге Иерусалима выросло до семи человек.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Известно также, что десять человек получили ранения.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, которые выходили из синагоги в районе Иерусалима Неве-Яаков.

После прибытия правоохранителей стрелок попытался бежать, но был убит силами безопасности. 

Опубликовано: Светлана Репина









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