Sächsische Zeitung: глава Саксонии потребовал от Бербок пояснений по поводу войны против России
2023-01-27 23:06
Издание Sächsische Zeitung сообщает, что премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер требует от главы МИД ФРГ Анналены Бербок пояснений по поводу ее слов о войне против России.
Он напомнил, что Бербок – это главный дипломат Германии, поэтому ее стоит более тщательно обдумывать свои заявления.
Кречмер подчеркнул, что в нынешней непростой ситуации нельзя допускать двусмысленных высказываний.
Ранее Анналена Бербок заявила, что Германия вместе с другими странами ведет войну против России.
Опубликовано: Светлана Репина