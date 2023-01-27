Sächsische Zeitung: глава Саксонии потребовал от Бербок пояснений по поводу войны против России

Издание Sächsische Zeitung сообщает, что премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер требует от главы МИД ФРГ Анналены Бербок пояснений по поводу ее слов о войне против России.

Он напомнил, что Бербок – это главный дипломат Германии, поэтому ее стоит более тщательно обдумывать свои заявления.

Кречмер подчеркнул, что в нынешней непростой ситуации нельзя допускать двусмысленных высказываний.

Ранее Анналена Бербок заявила, что Германия вместе с другими странами ведет войну против России.