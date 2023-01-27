У российского посольства в Дании активисты сожгли Коран
2023-01-27 23:11
Российское посольство в Дании сообщает, что у здания консульского отдела прошла акция с сожжением Корана.
В посольстве РФ осудили акцию по сожжению священной книги мусульман, назвав такие действия «кощунственными».
В российском диппредставительстве отметили, что такие провокации направлены на разжигание межрелигиозной розни.
Ранее шведский политик Расмус Палудан, возглавляющий партию «Жесткий курс», сжег Коран напротив мечети в Копенгагене.
Опубликовано: Светлана Репина