У российского посольства в Дании активисты сожгли Коран

2023-01-27 23:11

Российское посольство в Дании сообщает, что у здания консульского отдела прошла акция с сожжением Корана.

В посольстве РФ осудили акцию по сожжению священной книги мусульман, назвав такие действия «кощунственными».

В российском диппредставительстве отметили, что такие провокации направлены на разжигание межрелигиозной розни.

Ранее шведский политик Расмус Палудан, возглавляющий партию «Жесткий курс», сжег Коран напротив мечети в Копенгагене.

Опубликовано: Светлана Репина









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