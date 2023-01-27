Северная Корея пообещала «всегда быть в одном окопе» с Россией

Ким Ё Чжон, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что "Северная Корея всегда будет в одной окопе с армией и народом России, сражаясь против империалистических сил США и Запада".

В заявлении, опубликованном информационным агентством KRLD, Ким Ё Чжон, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и сестра Ким Чен Ына, заявила, что Соединенные Штаты переходят "красную черту", ​​когда речь идет о поставки оружия в Украину.

"За этим стоит зловещее намерение добиться гегемонии путем дальнейшего расширения опосредованной войны с целью уничтожения России", — заявила Ким Ё Чжон.

Сестра Ким Чен Ына заявила, что США и страны Запада «разрушают глобальный мир и региональную безопасность", передавая Украине оружие на "астрономические суммы денег", полностью игнорируя при этом "российскую озабоченность безопасностью".

"Поэтому у них нет ни права, ни оправдания порочить осуществление права на самооборону суверенными государствами", - сказала она.

По ее словам, мир был бы безопаснее, если бы не США.

Ким Ё Чжон также утверждает, что украинское поле боя — это "не пустыня на Ближнем Востоке, где 20 лет назад бушевали американские танки".

"Не сомневаюсь, что любая военная техника, которой хвастаются США и Запад, будет разбита вдребезги перед несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа. Мы всегда будем в одном окопе с армией и русским народом, принявшим участие в борьбе в защиту достоинства и чести государства, а также суверенитета и безопасности страны", — отметила она.

Ким Ё Чжон — одна из самых влиятельных людей в Северной Корее. Считается, что он входит в ближайшее окружение своего брата Ким Чен Ына.